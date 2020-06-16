Москва, , 10:24 — REGNUM При обыске в квартире Ратмира Галаева, оказавшегося участником перестрелки в Москве с сотрудниками полиции, нашли личный дневник, сообщает 16 июня РЕН ТВ.

По данным СМИ, при обыске найдены экстремистские материалы, в том числе видеоролики с инструкциями по нападениям силовиков. Также обнаружены книги и дневник с записями. Издание отмечает аккуратный почерк автора, а также использование разноцветных чернил. Собранные материалы позволяют сделать вывод, что велась подготовка к нападению.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Москве на Ленинском проспекте произошло нападение на сотрудников полиции. Подозреваемого удалось задержать, им оказался уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.