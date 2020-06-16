Анкара, , 10:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 16 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Силовики продолжают борьбу с повстанцами в данном регионе.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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