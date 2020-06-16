Волгоград, , 10:17 — REGNUM Тела пенсионерки и её сына обнаружены при тушения пожара ночью 16 июня в Тракторозаводском районе Волгограда. Троих человек, в том числе двоих детей, удалось спасти. По факту гибели людей организована доследственная проверка, сообщили 16 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, поздно ночью произошло возгорание в частном доме, в котором находились 80-летняя женщина, её 57-летний сын, внучка и двое правнуков. Задымление почувствовал мужчина, он успел вытащить на улицу свою дочь и малолетних внуков. Он скончался, вероятнее всего, от отравления продуктами горения. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело пенсионерки.

По данным экспертов, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре.