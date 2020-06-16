Найроби, , 10:15 — REGNUM Жительница острова Макуэни на востоке Кении была госпитализирована после нападения ее бывшего мужа. Об этом передает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на медицинские источники.

Врачи были вынуждены ампутировать руки Пьюрити Мутоки после того, как муж нанес ей 31 глубокий порез холодным оружием.

Соседи услышали крики женщины, когда ее бывший муж, Бонифаций Мутуа, зашел к ней домой. Когда соседи прибежали на крики, они обнаружили, что дом был заперт изнутри. После того как соседи долгое время умоляли Мутуа выйти из дома, он открыл дверь и убежал.

Они догнали его и забили камнями до смерти.

Начальник местной полиции Джозеф Оле Найпеян заявил, что тело погибшего было доставлено в морг, а женщину доставили в больницу. По словам врачей, в настоящее время она находится в стабильном состоянии.