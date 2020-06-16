Вольск, Саратовская область, , 10:16 — REGNUM В городе Вольск Саратовской области 15 июня в 17:20 на улице Набережной, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна 5-го этажа двухлетний мальчик. Ребенка доставили в Вольскую районную больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Информация об этом появилась на странице медучреждения в соцсетях.

После оказания необходимой помощи, малыша направили для дальнейшего лечения в Саратов. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вольске по улице Маршала Жукова в апреле 2020 года с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.

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