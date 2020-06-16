Альбукерке, США, , 10:03 — REGNUM В ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба. Об этом 16 июня сообщается в заявлении местной полиции на официальной странице в соцсети Twitter.

«Стрельба произошла во время протестов», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также указывается, что в результате этого один мужчина получил ранения и был направлен в больницу и сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Кроме этого, сообщается, что после того, как произошел данный инцидент, сотрудники полиции были вынуждены для обеспечения собственной безопасности применить «химические раздражители и светошумовые гранаты».

При этом отмечается, что подозреваемые в стрельбе задержаны и правоохранители совместно с ФБР расследуют данный факт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти США провести немедленную реформу полиции.