Орел, , 09:55 — REGNUM Приговор по уголовному делу о получении взяток за предоставлением мест на кладбищах вынес 15 июня суд в Орле, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Обвиняемыми по делу проходили начальник отдела инвентаризации захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», работники муниципального учреждения и землекопы МУП «РОУ г. Орла» — всего шесть человек.

Как установлено следствием и судом, в общей сложности сообщники получили взятки на 300 тыс. рублей. Начальник отдела инвентаризации захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» признан виновным в семи эпизодах получения взятки, а также в получении взятки в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Он также на 2,5 года лишён права занимать определённые должности.

Ведущие специалисты МКУ «УКХ г. Орла» также признаны виновными в получении взяток. Одному из них назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом в размере 2 млн рублей. Второй сотрудник МКУ заплатит три миллиона штрафа, также ему назначен срок дополнительного наказания в 2,5 года. Ещё один его коллега, а также братья-землекопы признаны виновными, но отделались штрафами от 2,5 до 1,5 млн рублей и запретами работать в сфере ритуальных услуг.

Также суд принял решение о конфискации у экс-начальника отдела денежных средств, полученных им в качестве взяток, на сумму более 300 тыс. рублей.