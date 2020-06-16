Самара, 16 июня 2020, 09:52 — REGNUM Подозреваемого в мошенничестве при прокате велосипеда задержали в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемый взял в прокат дорогостоящий велосипед. При оформлении проката он оставил в залог документ с персональными данными. После окончания времени проката телефон подозреваемого оказался отключен.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали ранее не судимого мужчину 1991 года рождения. Мужчина рассказал, что велосипед он сдал в ломбард, а деньги потратил.
Отмечается, что сейчас полицейские разыскивают похищенное имущество.
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