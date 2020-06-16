Туркестан, Казахстан, , 09:49 — REGNUM Подросток 2003 года рождения скончался в результате падения с обрыва в Толебийском районе Туркестанской области Казахстана, сообщили 16 июня в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Тело подростка обнаружено спасательной группой 16 июня в 00:58 (15 июня в 21:58 мск). Тело спущено со скал и передано полиции. Спасатели также обнаружили двух заблудившихся учеников.

В настоящий момент школьники находятся в горах. Однако с ними поддерживается сотовая связь. Спасатели приступили к проведению спасательной операции.

Напомним, 15 июня в пяти км от села Бургулюк Толебийского района Туркестанской области группа из 25 человек, трое взрослых и 22 школьника, вышла в горный поход. Во время спуска заблудились три ученика.