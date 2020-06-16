Ижевск, , 09:45 — REGNUM Полицейские Удмуртии установили подозреваемого в нескольких случаях дистанционного мошенничества в отношении жителей нескольких районов республики. Им оказался 25-летний уроженец Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, с территории колонии в Тюменской области, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, мужчина звонил на мобильные телефоны жителей республики. Представляясь сотрудником службы безопасности одного из банков, он предупреждал потенциальных жертв мошенничества о несанкционированных списаниях средств с банковских карт из-за сбоя в головном компьютере. Далее потерпевшим предлагалось направиться к банкомату и произвести ряд несложных операций по переводу денег на резервный «безопасный» счет. Жертвы в итоге переводили собственные средства знакомым мошенника.

Установлено, что подозреваемый причастен к девяти фактам мошенничества на общую сумму около 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-май текущего года в полицию республики поступило 1010 сообщений граждан о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, и 1158 сообщений о кражах, также совершенных дистанционным способом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений в отношении жителей региона выросло на 75%. Всего дистанционным способом у жителей Удмуртии за пят месяцев похитили более 120 млн рублей.