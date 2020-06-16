Соледар, ДНР, 16 июня 2020, 09:44 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 единиц боеприпасов, сообщили 16 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности шесть мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм и применили гранатомёты АГС.
Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, отметили в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, который в 2014 году отдал приказ начать карательную операцию против Донбасса, призвал ВСУ осуществлять «ползучее наступление» на регион.
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