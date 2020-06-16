Соледар, ДНР, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 единиц боеприпасов, сообщили 16 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности шесть мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм и применили гранатомёты АГС.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Зайцево, Сосновское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, который в 2014 году отдал приказ начать карательную операцию против Донбасса, призвал ВСУ осуществлять «ползучее наступление» на регион.

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