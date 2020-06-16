Абуджа, , 09:43 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отдал распоряжение о проведении расследования инцидента со стрельбой на территории его официальной резиденции с участием сотрудников служб безопасности. Об этом передает ВВС Africa.

Инцидент, как сообщают репортеры, произошел после ссоры между одним из помощников президента и несколькими помощниками его жены Айши Бухари, в конфликт также оказалась вовлечена охрана.

Охранники настаивали на том, что помощник президента должен самоизолироваться в течение 14 дней после возвращения из поездки за пределы столицы страны, Абуджи, в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения коронавируса. По словам очевидцев, охранники сделали несколько выстрелов в воздух. Сообщений о пострадавших не поступало. Некоторые сотрудники служб безопасности, прикрепленные к первой леди страны, были задержаны полицией.

Инцидент произошел на прошлой неделе, однако СМИ начали освещать его в выходные, когда президент Бухари и его жена сделали официальные заявления.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем Бухари Гарбой Шеху сообщается, что «незначительный» инцидент произошел за пределами главной резиденции президента. В заявлении правительства говорится, что президент «не находится, и не находился в какое-либо время в какой-либо форме опасности, ни вызванной смертельным заболеванием, ни связанной с инцидентом с сотрудниками службы безопасности, который в настоящее время расследуют».

Ранее на своей странице в Твиттере первая леди страны Айша Бухари призвала начальника полиции освободить ее сотрудников «для того, чтобы ей не приходилось подвергать свою жизнь опасности».

Произошедший инцидент рассматривается экспертами как еще один признак внутренней борьбы в правительстве Нигерии, где официальные лица часто публично выражают свое несогласие.