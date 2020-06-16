Тбилиси, , 09:36 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала гражданина России. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба СГБ.

«Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отмечают, что задержание проходило в ходе расследования о подготовке к преднамеренному убийству, информация о котором была получена оперативным путем.

В СГБ призвали местные СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации по данному делу, так как она может оказаться ложной и воспрепятствовать расследованию.