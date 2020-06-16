Иокогама, Япония, , 09:35 — REGNUM На борту круизного лайнера Asuka-2, стоящем на якоре в японском порту Иокогама, произошло возгорание. Об этом 16 июня сообщает телеканал NHK.

На запечатленных телеканалом кадрах видно, что верхняя палуба круизного судна сильно задымлена и пожарные расчеты в настоящее время ведут работу по тушению возгорания.

Также уточняется, что круизный лайнер стоит в Иокогаме с 1 апреля и на его борту отсутствуют пассажиры. Информации о пострадавших в результате инцидента также не приводится.

Напомним, круизный лайнер Asuka-2 относится к крупнейшему классу такого рода судов, его длина составляет 240 метров при водоизмещении 50 тысяч тонн.