Магнитогорск, Челябинская область, , 09:19 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетней девочки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, 47-летний гражданин решил прокатить ребёнка на мотоцикле, но был пьяным и не справился с управлением. В результате ДТП девочка получила травмы и умерла по пути в больницу.

Он и стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют нарушение правил вождения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Сам он, кстати, тоже получил травмы. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 10 июня.

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