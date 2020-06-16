Тбилиси, , 09:22 — REGNUM В Тбилиси, в районе Варкетили, на рынке смешанных товаров в ночь на 16 июня произошел пожар. Об этом журналистам рассказал начальник столичного главного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе, сообщает агентство Report.

Представитель службы спасателей рассказал, что пламя охватило порядка 1000 квадратных метров, пожар локализован. Огонь угрожал соседней автозаправочной станции.

Председатель парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе сообщил, что во время пожара пострадали двое: полицейский и частное лицо. Журналисты, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что был еще пострадавший. Рассказывают, что он потерял сознание и ударился головой.

Сообщается, что в мэрии Тбилиси пообещали возместить ущерб от пожара пострадавшим.