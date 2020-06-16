Иркутск, , 09:12 — REGNUM Тополиный пух не только создал много неудобств жителям Иркутска, но и привёл к реальным ЧП. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ,16 случаев горения мусора и тополиного пуха зарегистрировано в Иркутской области. В частности, поджог тополиного пуха вблизи зданий стал причиной двух пожаров.

Тополиный пух и пожары в Иркутске МЧС

В первом случае огонь в здании школьного спортзала заметил полицейский патруль. Правоохранители сдерживали распространение огня до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

«В результате пожара был поврежден утеплитель фундамента на площади 15 квадратных метров. Пожарные произвели контрольное вскрытие обшивки и ликвидировали последствия пожара. Работавшие на месте пожара дознаватели установили, что возгорание началось из-за горения тополиного пуха у стены здания», — отмечают спасатели.

Ещё один пожар по этой же причине произошёл в восьмом часу вечера на улице Карла Либкнехта. Неизвестные подожгли скопление тополиного пуха вблизи деревянного двухэтажного дома. По горючему пуху огонь мгновенно перекинулся на деревянный дом. Под обшивкой дома пожар распространился на крышу.

Огнём была повреждена кровля дома на площади один квадратный метр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2020 г. иркутские спасатели обнародовали удручающую статистику: с начала года в Приангарье произошло 3594 пожара, на которых погибли 113 человек, из которых 22 —дети.

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