Челябинск, 16 июня 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области десятилетняя девочка погибла в результате аварии с участием мотоцикла, на котором ехала. Управлял транспортным средством 47-летний мужчина, сообщает областное управление СКР.
Трагедия произошла 10 июня. Житель Верхнеуральского района выразил готовность прокатить ребёнка. Однако во время движения не справился с вождением. Девочка получила травмы.
Отец ребёнка пытался доставить её в больницу Магнитогорска. Но на заднем сиденье автомобиля девочка скончалась.