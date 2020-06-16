Новосибирск, , 09:10 — REGNUM Под Новосибирском на военном полигоне в Шилово накануне, 15 июня, произошёл взрыв, пострадали четверо военнослужащих. Причина — грубое нарушение требований безопасности. Об этом сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на представителя пресс-службы Центрального военного округа Николая Беркалова. «По предварительным данным, произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — уточнил представитель пресс-службы ЦВО. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Отмечается, что сейчас их жизни ничего не угрожает. Правоохранители и комиссия ЦВО устанавливают все обстоятельства случившегося.