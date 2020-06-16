Уфа, , 09:10 — REGNUM Мужчина пострадал после наезда автомобиля на электроопору в Башкирии. Об этом в своем блоге 16 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла вечером в Стерлитамаке. Автомобиль «Лада Приора», под управлением мужчины 33 лет, врезался в стол и опрокинулся. По предварительной информации, автомобиль занесло.

Сообщается, что в этой аварии пострадал водитель, которого доставили в больницу. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе при лобовом столкновении автомобилей пострадали семь человек