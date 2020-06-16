Пенза, , 09:02 — REGNUM В Пензе 15 июня в СМИ появилась информация о получении несовершеннолетней девочкой телесных повреждений при падении в металлическую трубу на улице Днепропетровской, сообщает пресс-служба регионального СКР. По данному факту организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Девочка после падения в трубу самостоятельно выбраться не смогла, пришлось вызывать спасателей. Извлеченного из трубы ребенка передали сотрудникам скорой помощи — у девочки была повреждена нога.

Проверка позволит детально установить обстоятельства травмирования ребенка, степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки. Исследуют трубу с целью установления и выяснения, какой частью конструкции она является, кто занимается ее эксплуатацией и обслуживанием, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочка четырёх лет погибла, упав с пирса в Финский залив во время прогулки в Ленинградской области.

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