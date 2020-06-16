Кемерово, , 08:52 — REGNUM В Беловском районе Кузбасса сегодня утром, 16 июня, на 17 километре автодороги «Белово — Коновалово — Прокопьевск» произошло лобовое столкновение двух автомобилей, постадали семь человек. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили ИА REGNUM в регионально управлении МВД РФ.

По предварительным данным, 21-летий водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Виндом». Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, три пассажира иномарки и два пассажира «Лады», в том числе 17-летняя девушка.

Выяснилось, что водитель «Лады» не имеет права управления транспортными средствами.