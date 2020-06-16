Новосибирск, , 08:54 — REGNUM Четверо военнослужащих в результате грубого нарушения правил безопасности пострадали при взрыве артиллерийского заряда на полигоне в Новосибирской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которого четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что все пострадавшие во время данного инцидента были оперативно доставлены в госпиталь для оказания им медицинской помощи и в настоящее время угрозы их жизни нет.

Кроме этого, отмечается, что комиссией ЦВО совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка данного факта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Одесской области Украины в результате взрыва гранаты РГД-5 в одном из жилых частных домов пострадали пять человек.