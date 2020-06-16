Магадан, Магаданская область, , 08:53 — REGNUM Сотрудники Центра ГИМС и прокуратуры Магаданской области обследовали 16 июня акваторию бухты Нагаева, где предположительно произошла утечка нефтепродуктов.

Читайте также: В бухте Нагаева на Колыме появилось очередное нефтяное пятно

«Обследовали акваторию бухты Нагаева: мыс Чирикова, Каменный венец, морской торговый порт. Провели тщательный осмотр побережья. Следов утечки топлива и других признаков разлива нефтепродуктов не выявлено. Угрозы ЧС нет», — цитирует начальника магаданского отделения Центра ГИМС Андрея Ахрамеева «Магаданская правда».

По сообщению прокуратуры Колымы, в результате осмотра территории бухты, разливов нефтепродуктов не выявлено, угрозы чрезвычайной ситуации не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сергей Носов в Инстаграм написал, что поручил ведомствам проверить информацию из соцсетей о нефтяном пятне в бухте Нагаева.