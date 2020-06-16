Анкара, , 08:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 100 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО. Об этом 16 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке подозреваемых проходила в провинции Измир. Обвиняемые были задержаны на основании постановлений, выданных прокуратурой страны.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает все выдвинутые обвинения, но в Турцию возвращаться не спешит.