Ижевск, , 08:24 — REGNUM В Ижевске задержаны четверо местных жителей по подозрению в преступлении по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, две женщины создали нелегальное казино в специально арендованном для этих целей коттедже в Индустриальном районе города в сентябре 2019 года. В качестве крупье они привлекли двоих знакомых — мужчину и женщину. При проведение игр использовалось оборудование — игральные карты, фишки, игровые столы. Помещение было оборудовано видеокамерой и металлическими дверями, доступ в игровой клуб был ограничен. К участию в игре допускались граждане, которые ранее получили смс-сообщение с указанием времени начала игры. Комплекс услуг подпольного игорного заведения предполагал питание, напитки и курение кальяна в специальной комнате.

Деятельность казино была прекращена по итогам комплекса оперативно-розыскных мероприятий 12 июня текущего года. В казино провели обыск, изъяли деньги, игровое оборудование, допросили свидетелей. По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе размер дохода, полученного незаконным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в начале июня вынесли приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой»). Осуждены три человека в возрасте от 30 до 34 лет, один ранее был судим за убийство с разбоем. Организатору назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. рублей, ранее судимый член банды получил 2,5 года в колонии строгого режима, еще один подельник — также 2,5 года условно.

Читайте также: Организаторы подпольного казино в Марий Эл получили условный срок