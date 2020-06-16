Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Старомайнском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении жителя Перми в попытке реализовать более 2 кг наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие полагает, что 24-летний безработный пермяк пытался организовать наркоторговлю.

«Как установлено, весной 2020 года он договорился с контрагентом посредством сети интернет о реализации наркотиков на территории Казани, Набережных Челнов и Ульяновска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 марта подозреваемого задержали в Цильнинском районе при извлечении из тайника более 2 кг наркотика. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой»). Дело направлено в суд.

В надзорном ведомстве также отмечают, что ранее был вынесен приговор 41-летнему жителю Ульяновска, которого признали виновным в наркопреступлении. Его задержали в ходе спецмероприятий возле одного из домов по улице Железнодорожная. Суд назначил мужчине один год и два месяца колонии общего режима.