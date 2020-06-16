Уфа, , 08:25 — REGNUM Мужчина погиб после опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 16 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло 15 июня на автотрассе Кадреково-Большая Амзя. Автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся в Янаульском районе на 7 км этой дороги. За рулем автомобиля сидел мужчина 32 лет. Он получил не совместимые с жизнью травмы.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В настоящий момент стражи порядка устанавливают причины произошедшего.

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