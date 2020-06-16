Кемерово, , 08:23 — REGNUM В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе Белово — Коновалово — Прокопьевск в Кемеровской области пострадали семь человек. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08.00 (04.00 мск) на 17-м километре автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в нем отмечается, что на место ДТП в оперативном порядке прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД РЯ по Беловскому району.

Кроме этого, сообщается, что по предварительным данным установлено, что 21-летий водитель легкового автомобиля «Лада Приора» совершил выезд на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем Toyota Windom.

«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира «Лады», в том числе 17-летняя девушка», — также говорится в сообщении.

При этом указывается, что водитель «Приоры» не имел прав на управление автомобилем и что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Ведется проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие законодательству решения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два автомобиля столкнулись в селе Горнозаводск Невельского района Сахалина из-за сработавшей подушки безопасности одной из них.