Махачкала, , 08:15 — REGNUM Четыре сотрудника полиции пострадали во время беспорядков в Дербентском районе Дагестана, устроенных гражданами Азербайджана. Об этом заявил исполняющий обязанности главы района Фуад Шихиев 16 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, граждане соседней республики потребовали пропустить их через российско-азербайджанскую границу. Лагерь с гражданами Азербайджана находится возле села Куллар Дербентского района.

Шихиев отметил, что после конфликта в несанкционированном лагере все пострадавшие полицейские были госпитализированы. Нарушители также повредили служебный автомобиль. «В настоящее время конфликт исчерпан, нарушителей доставили в отдел полиции», — сказал глава района.

Отметим, граждане Азербайджана ожидают согласования переход участка границы, закрытого из-за пандемии. Список лиц для пересечения границы формирует азербайджанская сторона. Вечером 15 июня жителя лагеря возмутились отсутствием своих фамилий в новом списке.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о нормализации ситуации в Дагестане после нападения на полицию