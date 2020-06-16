Уфа, , 08:17 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве своей сожительницы в Башкирии. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 июня текущего года стражи порядка получили информацию о том, что в подъезде жилого дома в г. Ишимбай найдено тело женщины 42 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве мужчину.

По версии следствия, днем 10 июня текущего года мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Следователи считают, что подозреваемый два раза ударил холодным оружием женщину, которая получила не совместимые с жизнью травмы. После этого фигурант уголовного дела вынес тело из квартиры и оставил в подъезде.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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