Анкара, 16 июня 2020, 08:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двух подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Аресты были произведены в провинции Мардин, расположенной на юго-востоке страны. Оба обвиняемых были помещены под стражу, вскоре они предстанут перед судом.
Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили на территории Турции свыше десятка терактов, жертвами которых стали 315 человек.
Нападения послужили предлогом для активизации боевых действий против террористов, как внутри страны, так и за ее пределами.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.