* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 08:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двух подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты были произведены в провинции Мардин, расположенной на юго-востоке страны. Оба обвиняемых были помещены под стражу, вскоре они предстанут перед судом.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили на территории Турции свыше десятка терактов, жертвами которых стали 315 человек.

Нападения послужили предлогом для активизации боевых действий против террористов, как внутри страны, так и за ее пределами.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.