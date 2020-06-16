Нефтеюганский район, Югра, , 07:58 — REGNUM В Югре вынесен приговор дознавателю, обвинённому в 11 эпизодах мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО по взаимодействию со СМИ Денис Волощенко.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2017 года по август 2019 года дознаватель отдела полиции по Нефтеюганскому району неоднократно вводил в заблуждение фигурантов уголовных дел, обещая им совершить действия, на которые не имел полномочий, в том числе содействие в назначении судом минимального наказания. За свои «услуги» он получал от потерпевших вознаграждение в суммах от 5 до 100 тыс. рублей. Кроме того, он требовал деньги за услуги адвокатов, которые фактически работали за счёт средств федерального бюджета. Таким образом полицейский дознаватель получил более 230 тыс. рублей от 11 граждан.

Преступления выявлены сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО. Дознаватель признан судом виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»). Ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с запретом занимать должности в органах внутренних дел в течение двух лет.