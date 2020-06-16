Чита, , 07:55 — REGNUM В Забайкальском крае продолжает расшириться круг выявленных носителей коронавируса. По данным регионального оперативного штаба на 16 июня, всего в регионе получено 2263 положительных теста на SARS-CoV-2, причём, 89 добавились только за последние сутки. Также известно, что 1178 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

«Около 25 процентов всех работающих заболевших являются сотрудниками торговли общественного питания и сферы услуг», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15 июня общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляло 2174 человека. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений — 1130 человек, всего зафиксировано 40 летальных исходов.

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