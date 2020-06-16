Махачкала, , 07:49 — REGNUM Конфликт на территории лагеря в Дагестане, в котором граждане Азербайджана напали на полицейских, урегулирован, сообщил 16 июня журналистам исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

«На данный момент конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей, общественный порядок не нарушен», — цитирует ТАСС собеседника.

В лагере около села Куллар Дербентского района в связи с запретом на пересечение границы ожидают выезда на родину граждане Азербайджана. Ранее для 120 человек был организован специальный коридор через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».

Граждан Азербайджана возмутило то, что в список не были включены все ожидающие. Они «напали на четырёх сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы. Сейчас все успокоились, все завершилось», — сказал Шихиев.

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