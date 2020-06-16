Владивосток, , 07:55 — REGNUM МЧС Приморья рассылает жителям оповещения с предупреждением ухудшения погодных условий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам синоптиков, ночью и днём 17 июня в регионе, особенно на юге края, ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер до 20 м/с.

Выпадение осадков до 30 мм прогнозируется в Арсеньеве, Анучино, Черниговке, Яковлевке, Чугуевке, Партизанске, во Владивостоке, Надеждинске, в Октябрьском и Пограничном районах.

Спасатели призывают соблюдать осторожность, не выходить в море и опасаться падающих конструкций и деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах страны льют ливни, где-то стоит засуха, а в Оренбурге обещают заморозки.