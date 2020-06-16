Барнаул, , 07:40 — REGNUM В Алтайском крае ширится круг носителей коронавируса и жертв COVID-19. По данным оперативного штаба, на 16 июня общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет 2939, из-за них 72 добавились только за последние сутки.

«Зарегистрирован один смертельный случай, точная причина смерти будет установлена в ходе патологоанатомических исследований. За весь период скончалось 42 человека, в том числе 22 случая от COVID-19, 17 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе», — сказано официальным сообщении.

В госпиталях края на сегодня находится 47 тяжелобольных пациентов, из них на аппарате ИВЛ — 17. Выздоровели 1784 пациентов, из них 141 (взрослые — 134, дети — 7) за минувшие сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, такой значительный прирост новых носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2 в медицинских учреждениях Барнаула.