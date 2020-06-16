Багдад, , 07:50 — REGNUM В результате террористического акта в Ираке погибли трое военнослужащих. Об этом 15 июня сообщает Kurdistan24.

Инцидент произошел в районе Туз-Хурмату, являющемся объектом территориального спора между центральным правительством страны и Иракским Курдистаном.

Помимо погибших, также ранения получили еще четверо военнослужащих. Они были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка. Однако местные чиновники убеждены в том, что теракт — дело рук боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).