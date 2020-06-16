Иркутск, , 07:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 16 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 4747 человек, причём 179 добавились только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки SARS-CoV-2 среди вахтовиков: из 3392 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1425 человека, причём 31 рабочий болеет тяжело. Только 1316 носителей коронавируса выздоровели.

Также известно, что в Приангарье произошло 19 смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19. Ещё 20 являются жертвами COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Приангарье выявили сразу 319 носителей SARS-CoV-2