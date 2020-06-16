Кемерово, , 07:29 — REGNUM В Таштаголе Кемеровской области поздно вечером накануне, 15 июня, подросток погиб, упав с опоры линии электропередачи, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

«Подросток 2006 года рождения полез фотографироваться на опору ЛЭП и упал, — уточнил собеседник издания. — Его доставили в отделение реанимации, где из-за полученных ран он скончался».

В СМИ отметили, что трагический случай произошёл на улице Лазо около 22:50 (время местное) 15 июня.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.