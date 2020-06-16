Амстердам, 16 июня 2020, 07:24 — REGNUM Лётчик американского самолёта F-15, упавшего в Северное море утром 15 июня, до сих пор не найден. Инцидент случился около 150 километров от британского побережья в графстве Иоркшир, около 09:40 ч. утра.
Пока неизвестно, смог ли лётчик спастись. Поисковые работы британской береговой охраны в течении дня результатов не дали.
Неизвестна также причина случившегося. F-15 входил в состав формации из четырёх самолётов. Не исключено, что лётчик пытался совершить экстренную посадку на воде.
Самолёт базировался на военной авиационной базе британских ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк. Представитель американских ВВС сообщил, что самолёт выполнял тренировочный полёт.