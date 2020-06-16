Якутск, , 07:31 — REGNUM Суд Якутска огласил приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Симиир», которую признали виновной в злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В суде было доказано, что подсудимая использовала собранные от участников долевого строительства трёх многоквартирных домов около 180 млн рублей не по целевому назначению.

Руководитель компании вместо домов возвела кинотеатр, закупила для него оборудование, построила теплую автостоянку, бокс и многоэтажный дом.

Без обещанного жилья остались 142 дольщика.

«Суд приговорил подсудимую к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил её права заниматься деятельностью и занимать должности, связанные со строительством жилых домов и иных жилых помещений, сроком на 2 года», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми вынесли приговор супружеской паре (генеральному директору и члену совета директоров ООО «КамСтройИнвест»), которые обвинялись в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и растрате более 1 млрд рублей при строительстве жилого комплекса в селе Лобаново.