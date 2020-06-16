Красноярск, , 07:23 — REGNUM Следователи установили личность женщины, избившей малолетнюю девочку в лифте одного из домов Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, против неё возбуждено уголовное дело за побои.

Отмечается, что подозреваемой оказалась бабушкой пострадавшей девочки. В настоящее время устанавливается местонахождение женщины, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Видео происшествия, запечатлённое на камеру видеонаблюдения, появилось в соцсетях накануне. На кадрах видно, как женщина заталкивает девочку в лифт, после чего наотмашь бьёт её по лицу ладонью. От удара ребёнок падает, однако женщина не останавливается, поднимает её за шиворот и снова бьёт.

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