Владивосток, , 07:10 — REGNUM Во Владивостоке высокопоставленная чиновница указала в декларации о доходах за 2019 год заниженные сведения, скрыв существенную часть доходов. Заявление на нарушение подано в прокуратуру, думу и администрацию города, но никаких мер пока не принято, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

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Муниципальная служащая Контрольно-счётной палаты города Владивостока внесла в декларацию о доходах за 2019 год сведения о том, что её супруг продал автомобиль LAND CRUISER PRADO 2014 года, при этом существенно занизив стоимость продажи.

«Во-первых, указаны недостоверные сведения о полученном доходе, во-вторых, таким образом, семья чиновницы уклонилась от уплаты налогов. Заявление об этом направлено в прокуратуру Владивостока, думу и администрацию города. Но никто никаких мер не принимает», — рассказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на защиту директора школы встал коллектив, родители, общественность. В ходе проверки выяснилось, что директор школы № 28 трудоустроила в школу своего мужа. Он находился у неё в непосредственном подчинении и получал заработную плату из бюджета Владивостока.