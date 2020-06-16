Чебоксары, , 06:54 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя, которого обвиняют в нападении с ломом на полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 8 марта 2020 года полицейские в рамках проверки оперативной информации о совершенной накануне краже прибыли по месту жительства обвиняемого и сообщили о причинах своего приезда.

«В ответ тот схватил металлический лом и стал высказывать угрозы одному из сотрудников. Когда сельчанин все же попытался ударить ломом полицейского, напарник последнего успел среагировать и пресечь противоправные действия», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Уголовное дело направлено в суд.

Отметим, что в июне в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении 36-летней женщины. По данным следствия, 30 мая 2020 года горожанку, её сожителя и их общего знакомого сотрудники полиции обнаружили в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители отмечают, что пытаясь помешать доставлению сожителя за совершение административного правонарушения в отдел внутренних дел, она ударила стражей порядка по различным частям тела.