Чебоксары, 16 июня 2020, 06:54 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя, которого обвиняют в нападении с ломом на полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
По версии следствия, 8 марта 2020 года полицейские в рамках проверки оперативной информации о совершенной накануне краже прибыли по месту жительства обвиняемого и сообщили о причинах своего приезда.
По данным правоохранителей, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Уголовное дело направлено в суд.
Отметим, что в июне в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении 36-летней женщины. По данным следствия, 30 мая 2020 года горожанку, её сожителя и их общего знакомого сотрудники полиции обнаружили в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители отмечают, что пытаясь помешать доставлению сожителя за совершение административного правонарушения в отдел внутренних дел, она ударила стражей порядка по различным частям тела.