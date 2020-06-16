Курган, , 06:35 — REGNUM В Курганской области заключён под стражу сельский житель за нападение на полицейского с кочергой. Пострадавший страж порядка получил значительные травмы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в ночь на 13 июня 2020 года наряд дорожно-патрульной службы на проезжей части в селе Кабанье Шадринского района выявлял водителей в состоянии алкогольного опьянения. Неподалёку в гараже частного дома компания сельчан употребляла спиртные напитки. Сперва в инспектора была брошена пустая бутылка. На требования о прекращении хулиганства один из пьяных граждан нанёс инспектору ДПС удар металлической кочергой в область головы. Полицейскому был сломан нос и повреждена окологлазничная область лица.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По решению суда напавшего на полицейского гражданина заключили под стражу.