Чита, , 06:43 — REGNUM В Ононском районе Забайкальского края трое мужчин и одна женщина погибли при попытке спасти тонущую в реке девочку. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

В правоохранительные органы в 18:00 по местному времени поступило сообщение о гибели четырёх человек, утонувших в реке Онон, в двух километрах от села Нижний Цасучей. Как стало известно, трагедия произошла 15 июня около 17:00. 15-летняя девочка купалась в реке и начала тонуть в водовороте. К ней на помощь бросились взрослые родственники, отдыхавшие на берегу, и трое находившихся поблизости рыбаков.

Девочку смогли спасли, но при попытках спасения утонули женщина 45 лет и трое мужчин, 41, 58 и 64 лет. В настоящее время продолжаются поиски тела женщины.

По факту трагедии следственные органы СК РФ по Забайкальскому краю проводят доследственную проверку.