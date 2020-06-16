Село Сунтар, Якутия, , 06:28 — REGNUM В Якутии ночью 16 июня в Вилючанском муниципалитете Сунтарского района разрушилась единственная дорога.

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Дорога разрушилась из-за дождей, которые не прекращаются больше недели.

«Ночью провалилась единственная дорога к селу Наахара. Мы остались изолированными от остального мира. Сегодня из Сунтара на место разрушения приедет комиссия, ждём», — рассказали News.Ykt.Ru в местной администрации.

При этом, новую дорогу открыли месяц назад.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди в начале июня разрушили два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края.