Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM Возгорание произошло в дачном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 16 июня в дачном доме по улице Дружбы. Огнем была охвачена площадь 30 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, в тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава. Пострадавших не было. Причины пожара в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в садоводческом некоммерческом товариществе «Сахалинец» в Холмском районе Сахалина загорелась баня. Огнем была охвачена площадь 24 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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