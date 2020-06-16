Курган, , 05:41 — REGNUM В Кургане участились случаи пулевых ранений кошек и собак. Об этом «Области 45» сообщили ветеринары одной из клиник для животных.

Спасённый кот Василий Скриншот видео Oblast45.ru

К примеру, кот Василий попал в ветклинику с двумя пулевыми ранениями — в брюхе и около позвоночника.

«Порой после таких ранений мы пули не извлекаем. Они могут располагаться в таком месте, где вмешательство может сделать только хуже», — пояснила журналистам ветврач.

И отмечает, что только в их клинику в неделю попадает по два-три пушистых пациента с пулевыми ранения в ногах, животе, груди, голове и даже в сердце.

Как сообщает издание, в Восточном районе Кургана накануне неизвестные расстреляли несколько собак. Животные погибли.